Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Saúde

HU-UFGD oferece exames gratuitos de mamas e preventivos de DNA-HPV nesta sexta e sábado em Dourados

Kátia Kuratone

Agendamento é obrigatório e pode ser feito até esta sexta-feira (24). (Foto: Divulgação/Ebserh)
Agendamento é obrigatório e pode ser feito até esta sexta-feira (24). (Foto: Divulgação/Ebserh)

O HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados) promove nesta sexta-feira (24) e sábado (25) uma ação especial do Outubro Rosa, com exames gratuitos de mama e preventivos de DNA-HPV, teste capaz de detectar o papilomavírus humano e identificar o risco de câncer do colo do útero.

É importante ressaltar que o atendimento será realizado por agendamento, ou seja, para os exames é obrigatório. O contato pode ser feito até esta sexta-feira (24), pelos telefones (67) 3410-3109 ou (67) 99107-2624 (WhatsApp). Não haverá agendamento presencial, e as vagas são limitadas.

Os atendimentos serão realizados no Ambulatório 3 da Unidade de Saúde da Mulher, no HU-UFGD, das 7h às 11h e das 13h às 16h.

O público-alvo são pessoas com colo do útero, incluindo mulheres cisgênero, homens trans e pessoas não binárias, com idade entre 25 e 64 anos.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos