HU-UFGD oferece exames gratuitos de mamas e preventivos de DNA-HPV nesta sexta e sábado em Dourados

O HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados) promove nesta sexta-feira (24) e sábado (25) uma ação especial do Outubro Rosa, com exames gratuitos de mama e preventivos de DNA-HPV, teste capaz de detectar o papilomavírus humano e identificar o risco de câncer do colo do útero.

É importante ressaltar que o atendimento será realizado por agendamento, ou seja, para os exames é obrigatório. O contato pode ser feito até esta sexta-feira (24), pelos telefones (67) 3410-3109 ou (67) 99107-2624 (WhatsApp). Não haverá agendamento presencial, e as vagas são limitadas.

Os atendimentos serão realizados no Ambulatório 3 da Unidade de Saúde da Mulher, no HU-UFGD, das 7h às 11h e das 13h às 16h.

O público-alvo são pessoas com colo do útero, incluindo mulheres cisgênero, homens trans e pessoas não binárias, com idade entre 25 e 64 anos.