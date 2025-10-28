HU-UFGD promove congresso acadêmico com integração entre ensino, pesquisa e extensão nos dias 6 e 7 de novembro

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realiza a 7ª edição do Congresso de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica em Saúde (Coenpe), nos dias 6 e 7 de novembro.

O evento, gratuito e aberto à comunidade, tem como objetivo promover o diálogo entre profissionais, docentes, pesquisadores, residentes e estudantes das áreas da saúde.

Organizado pela Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP), o congresso traz como tema “Conecta Saúde: transformação digital e tecnológica”.

A programação promete ser uma imersão de conhecimento, sendo o maior e mais importante evento científico-acadêmico da instituição. Nesta edição, o COENPE consolida-se como um espaço de troca de experiências e atualização profissional nas novas tendências que estão mudando o futuro da saúde.

A programação inclui palestras, mesas-redondas, oficinas, apresentações de trabalhos orais e pôsteres, além da defesa dos Trabalhos de Conclusão de Residência (TCR) pelos residentes do último ano. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de novembro, e o prazo para submissão de trabalhos científicos encerra-se em 27 de outubro, com os seguintes eixos temáticos: Saúde do Adulto e do Idoso; Saúde Materno- Infantil; Saúde Indígena; Doenças Crônicas Não Transmissíveis; e Tecnologia, Inovação e Cuidado em Saúde. Será premiado o melhor trabalho de cada eixo temático, com certificado de menção honrosa.

“O Coenpe se consolida como um dos principais espaços de fomento à ciência, à inovação e à integração entre ensino e serviço em saúde no Mato Grosso do Sul e em toda a região Centro-Oeste, reunindo pesquisadores, residentes, preceptores e professores da UFGD e de diversas instituições de ensino superior”, ressaltou o gerente de Ensino e Pesquisa do HU-UFGD, Thiago Pauluzi Justino.

O evento contará com a presença de palestrantes de destaque nacional, como o professor Dr. Ricardo Uchida, Doutor pela USP e Chefe do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, além do professor Felipe Aguiar e do gerente de Ensino e Pesquisa, Thiago Justino, que integram um grupo pioneiro no Brasil no uso de Inteligência Artificial e técnicas de machine learning aplicadas à análise de voz para detecção de transtornos mentais.

Serviço

Local: Cine-Auditório da Unidade I e Auditório do HU-UFGD

