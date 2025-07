HU-UFGD realiza Dia E com mutirão de atendimentos e cirurgias neste sábado

EDUCAÇÃO

Inscrições para o Prouni terminam nesta sexta-feira

Quem ainda não se inscreveu no processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do segundo semestre tem até 23h59 desta sexta-feira, dia 04 de julho, para concluir a etapa. As inscrições devem ser feitas pelo portal Acesso Único (acessounico.mec.gov.br/prouni), utilizando o login gov.br com CPF e senha. O que é Prouni? É uma iniciativa […]