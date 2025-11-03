Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Tragédia

Identificadas as três vítimas de acidente entre Nova Itamarati e Ponta Porã na MS-164

Kátia Kuratone

Duas mulheres e um homem que morreram em um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (3) na rodovia MS-164, foram identificados. (Foto: Ponta Porã News)
Duas mulheres e um homem que morreram em um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (3) na rodovia MS-164, foram identificados. (Foto: Ponta Porã News)

As duas mulheres que morreram em um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (3) na rodovia MS-164, no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, foram identificadas como Gabrielly Fernandes Barbosa, de 25 anos, estudante de medicina em Pedro Juan Caballero, e Cirlei Barbosa, de 69 anos, professora aposentada.

Ainda de acordo com o Ponta Porã News, a terceira vítima é Daniel Gracioso Ramos, de 25 anos, que estava em outro veículo envolvido na colisão e morreu no local. Um passageiro que o acompanhava foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Porã. O estado de saúde dele não foi informado.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã, onde passaram por necropsia antes de serem liberados às famílias.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, Samu e pela Polícia Militar Rodoviária. A Polícia Civil de Ponta Porã investiga as causas do acidente.

As primeiras informações são de que as duas mulheres seguiam de Jardim para Ponta Porã em um Honda Fit, enquanto o outro carro havia saído do Paraguai transportando produtos contrabandeados. Após o impacto, parte da carga foi saqueada por pessoas que passavam pela rodovia.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos