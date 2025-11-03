Identificadas as três vítimas de acidente entre Nova Itamarati e Ponta Porã na MS-164

As duas mulheres que morreram em um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (3) na rodovia MS-164, no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, foram identificadas como Gabrielly Fernandes Barbosa, de 25 anos, estudante de medicina em Pedro Juan Caballero, e Cirlei Barbosa, de 69 anos, professora aposentada.

Ainda de acordo com o Ponta Porã News, a terceira vítima é Daniel Gracioso Ramos, de 25 anos, que estava em outro veículo envolvido na colisão e morreu no local. Um passageiro que o acompanhava foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Porã. O estado de saúde dele não foi informado.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã, onde passaram por necropsia antes de serem liberados às famílias.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, Samu e pela Polícia Militar Rodoviária. A Polícia Civil de Ponta Porã investiga as causas do acidente.

As primeiras informações são de que as duas mulheres seguiam de Jardim para Ponta Porã em um Honda Fit, enquanto o outro carro havia saído do Paraguai transportando produtos contrabandeados. Após o impacto, parte da carga foi saqueada por pessoas que passavam pela rodovia.