Identificados acusados de roubo violento a motorista de aplicativo em Naviraí

Estiagem

Sem chuva há 36 dias, Dourados segue com baixa umidade do ar

Dourados segue com alerta de perigo potencial para baixa umidade de ar, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). De acordo com o aviso, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20% até a quinta-feira (24). A temperatura máxima prevista é de 31º C. De acordo com o Guia Clima da Embrapa, […]