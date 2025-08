Idosa é agredida com pauladas na cabeça em Dourados

OSCILAÇÃO

Arrecadação de Dourados cai no início de 2025, mas fecha semestre recuperada

Após queda de mais de 23% no primeiro trimestre, receita municipal volta a crescer entre abril e junho e fecha semestre em alta de 22% A arrecadação do município de Dourados registrou um comportamento instável no primeiro semestre de 2025. Conforme dados do Portal da Transparência, houve uma queda expressiva nos primeiros três meses do […]