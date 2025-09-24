Veículos de Comunicação
Idosa é vítima de golpe e perde R$ 2 mil em Dourados

Kátia Kuratone

A vítima recebeu mensagens de um número desconhecido, mas no perfil estava a fotografia de seu filho. (Divulgação)
Mais um caso de golpe contra idoso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como estelionato contra idoso. Segundo o boletim de ocorrência, uma idosa de Dourados foi vítima de estelionato, após cair em um golpe aplicado por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.

A vítima recebeu mensagens de um número desconhecido, mas no perfil estava a fotografia de seu filho. O estelionatário afirmou que havia trocado de número e, alegando enfrentar problemas com o aplicativo, pediu ajuda financeira.

A idosa acreditou que estava falando com o filho e realizou uma transferência via Pix no valor de R$ 2 mil para uma chave vinculada a um CNPJ. Ao falar com o verdadeiro filho, a idosa percebeu que havia sido enganada. Ela procurou a delegacia para registrar o caso.

