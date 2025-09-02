Veículos de Comunicação
Início Dourados

FLAGRANTE

Idoso de 68 anos é preso em flagrante acusado de estuprar criança

Jhonatan Xavier

Garota relata que os abusos eram frequentes / Foto: Reprodução/Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
Garota relata que os abusos eram frequentes / Foto: Reprodução/Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Um homem de 68 anos foi detido em flagrante na noite de segunda-feira (1º) em um município de Mato Grosso do Sul após ser acusado de estuprar uma menina de 10 anos. A vítima revelou que o idoso oferecia R$ 50,00 e já havia cometido abusos recorrentes.

Alarmados, os vizinhos acionaram a polícia. O suspeito foi encontrado embriagado em um bar próximo ao local do crime. Ele tentou fugir de mototáxi, mas foi capturado e levado à delegacia, onde permanece sob disposição da Justiça. O Conselho Tutelar está acompanhando o caso e prestando apoio à criança e à família. As autoridades lembram que denúncias são fundamentais para interromper violências, o atendimento pode ser feito pelo Disque 100, Disque 190 ou Conselho Tutelar da sua cidade.

Para não expor a vítima, a cidade onde aconteceu o crime não foi divulgada.

