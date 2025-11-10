Idoso de 71 anos é preso por homicídio em Dourados e genro dele por estupro

Um idoso de 71 anos, foi preso por homicídio qualificado por motivo fútil em Dourados. Segundo a Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais e Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI), no último sábado (8), ele matou com golpe de facas um homem de 44 anos, identificado como Severino Romualdo da Silva.

O crime aconteceu em uma chácara localizada no Jardim Clímax. Segundo apurado, uma equipe da SIG/NRI foi acionada pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), após o corpo da vítima ser encontrado no interior da residência.

A equipe plantonista foi até o local e realizou os levantamentos preliminares, acompanhando os trabalhos da Perícia Criminal e colhendo informações com testemunhas. De acordo com as informações levantadas, a vítima, que trabalhava como diarista na residência, levou pelo menos duas facadas na região torácica. O corpo foi encontrado pelo proprietário o imóvel.

Durante a investigação, um casal foi ouvido como testemunhas e a mulher acabou admitindo que seu pai, um homem de 71 anos, era o autor do homicídio. Ele foi localizado na residência de outra filha, no bairro Jardim Água Boa, onde estava na posse da arma do crime, uma faca de grande porte, que estava escondida dentro de um tanque de lavar roupas.

Ao ser questionado sobre a motivação do crime, o idoso alegou que teria se irritado com o fato de a vítima ter pegado uma caixa de som e um aparelho celular seus, sem autorização, o que teria motivado o ataque. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

O genro do idoso, que inicialmente foi ouvido como testemunha, possuía um mandado de prisão condenatória de mais de 45 anos de prisão. A ordem judicial foi expedida pela Comarca de Porto Murtinho, em razão de diversos crimes de estupro de vulnerável praticados naquela região. Ele também foi preso.