Morre idoso atacado por abelhas enquanto plantava soja em Fátima do Sul

O idoso Edson Dias de Souza, de 64 anos, morreu após ser atacado por um enxame de abelhas enquanto trabalhava em um sítio na 3ª Linha, próximo a uma igreja da região rural, de Fátima do Sul.

De acordo com o Jornal MS News, Edson estava em cima de uma plantadeira, acoplada a um trator, quando foi atacado pelas abelhas. Em meio ao desespero, ele ainda correu aproximadamente 100 metros pela lavoura antes de cair.

Equipes de bombeiros, enfermeiros e médicos foram acionadas ao local e realizaram manobras de massagem cardíaca na tentativa de salvá-lo, porém, o idoso não resistiu.

O motorista do trator, que estava em cabine fechada, também foi picado, mas sofreu apenas ferimentos leves e passa bem.