Educação

IFMS abre 320 vagas gratuitas para cursos de Inglês e Espanhol

Kátia Kuratone

O IFMS está com inscrições abertas para 320 vagas gratuitas em cursos de Inglês e Espanhol. (Divulgação)
Estão abertas as inscrições do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) para 320 vagas gratuitas em cursos de Inglês e Espanhol, com início previsto para o primeiro semestre de 2026. As oportunidades são para as modalidades Inglês Básico I, Inglês Básico II e Espanhol Básico I, ofertadas na modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC).

De acordo com IFMS, as vagas estão disponíveis para os municípios de Dourados, Amambai, Antônio João, Cassilândia, Costa Rica, Nova Andradina e Paraíso das Águas.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 22 de janeiro, exclusivamente pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. A carga horária total dos cursos varia entre 160 e 200 horas/aula, com duração média de cinco meses. O início das atividades está previsto para ocorrer entre os dias 16 e 20 de março de 2026.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo, o candidato deve acessar o sistema da Central de Seleção, atualizar os dados cadastrais, escolher o campus ou polo de oferta e selecionar o curso desejado. Após o envio da inscrição, é necessário confirmar a efetivação por meio do e-mail de confirmação ou diretamente no sistema.

Cronograma

A seleção dos inscritos será realizada por sorteio eletrônico, marcado para o dia 27 de janeiro. O resultado preliminar será divulgado em 29 de janeiro, enquanto a classificação final e a primeira chamada estão previstas para o dia 3 de fevereiro. (Com informações da Assessoria)

