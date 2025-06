IFMS abre inscrições para especialização gratuita em Humanidades e Linguagens em Dourados

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para a pós-graduação lato sensu em Ensino de Humanidades e Linguagens, ofertada gratuitamente pelo campus de Dourados. As aulas serão realizadas na modalidade a distância e têm início previsto para o segundo semestre deste ano.

São 40 vagas disponíveis, com cotas reservadas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas e pessoas com deficiência (PCDs). As inscrições devem ser feitas até 29 de junho, por meio de formulário eletrônico.

Com carga horária de 420 horas e duração entre 18 e 24 meses, a especialização terá aulas síncronas às quartas ou quintas-feiras, sempre às 19h. A proposta do curso é promover a qualificação de profissionais com foco em metodologias de ensino, práticas pedagógicas inovadoras e o uso de tecnologias digitais na Educação Básica.

A seleção prioriza docentes das redes municipais de ensino de Dourados e Deodápolis, conforme acordos firmados com o IFMS, mas profissionais de outras regiões e áreas também podem participar. É necessário ter diploma de licenciatura em áreas como História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Letras, Pedagogia, Artes, entre outras ligadas às Ciências Humanas e Linguagens.

O processo seletivo será feito por meio de análise documental e do Currículo Lattes. O resultado preliminar está previsto para o dia 24 de julho, e o final, para 29 de julho. O início das aulas está marcado para 13 de agosto.

Mais informações estão disponíveis no Edital nº 050/2025. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: [email protected].