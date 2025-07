IFMS abre vaga pra professor substituto em Dourados com salário de até R$ 9 mil

O Campus Dourados do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com processo seletivo simplificado aberto para uma vaga de professor substituto na área de Ciências Agrárias/Agronomia. O contrato entrará em vigor a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU), com possibilidade de prorrogação até o limite legal de dois anos, de acordo com a necessidade do IFMS. A remuneração varia de R$ 5,3 mil a R$ 9 mil, dependendo da titulação do selecionado, por 40 horas de trabalho semanais.

As inscrições seguem até a sexta-feira, 1º de agosto, no site do IFMS, onde é possível consultar o edital de abertura do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 50 e pode ser paga até 2 de agosto. Os candidatos deverão clicar no ícone ‘Efetuar Pagamento’, e utilizar uma das formas disponíveis no PagTesouro (Pix, Cartão de Crédito ou Boleto/GRU).

Além da formação mínima exigida (Bacharelado em Agronomia/ Engenharia Agronômica), é necessário atender aos demais requisitos listados no edital de abertura, como não ser ocupante de cargo com dedicação exclusiva, não ter atuado como professor substituto nos últimos dois anos ou participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio gerente.

A seleção será feita por meio de provas didática e de títulos, marcadas para 16 de agosto. As duas etapas são eliminatórias e classificatórias. Demais informações sobre as provas estão dispostas no edital de abertura do processo seletivo simplificado.

A previsão é de que o resultado preliminar da seleção seja divulgado no dia 18 de agosto.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo correio eletrônico [email protected]. O Campus Dourados do IFMS está localizado na Rua Filinto Müller, 1790, Bairro Canaã I.