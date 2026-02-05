IFMS abre vagas para professor substituto em Dourados

O Campus Dourados do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com processo seletivo simplificado aberto para três vagas de professor substituto de Administração, Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web e Sociologia.
As inscrições devem ser feitas até o próximo sábado, dia 07 de fevereiro, na Página do Candidato da Central de Seleção, onde é possível consultar o edital de abertura do processo seletivo.
A taxa de inscrição é de R$ 50 e poderá ser paga até 9 de fevereiro. Os candidatos deverão clicar no ícone ‘Efetuar Pagamento’, e utilizar uma das formas disponíveis no PagTesouro (Pix, Cartão de Crédito ou Boleto/GRU).
Além da formação mínima exigida em cada área, é necessário atender aos demais requisitos listados no edital de abertura, como não ser ocupante de cargo com dedicação exclusiva, não ter atuado como professor substituto nos últimos dois anos ou participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio gerente.
Seleção – Será feita por meio de provas didática e de títulos, marcadas para 21 de fevereiro. As duas etapas são eliminatórias e classificatórias.
Demais informações sobre as provas estão dispostas no edital de abertura do processo seletivo simplificado.
A previsão é de que o resultado preliminar da seleção seja divulgado no dia 23 de fevereiro.
Contrato – Entrará em vigor a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU), com possibilidade de prorrogação até o limite legal de dois anos, de acordo com a necessidade do IFMS.
A remuneração varia de R$ 5,3 mil a R$ 9 mil, dependendo da titulação do selecionado, por 40 horas de trabalho semanais.
Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo correio eletrônico [email protected].
O Campus Dourados do IFMS está localizado na Rua Filinto Müller, 1.790 – Bairro Canaã I.