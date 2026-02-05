IFMS abre vagas para professor substituto em Dourados

O Campus Dourados do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com processo seletivo simplificado aberto para três vagas de professor substituto de Administração, Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web e Sociologia.

As inscrições devem ser feitas até o próximo sábado, dia 07 de fevereiro, na Página do Candidato da Central de Seleção, onde é possível consultar o edital de abertura do processo seletivo.

A taxa de inscrição é de R$ 50 e poderá ser paga até 9 de fevereiro. Os candidatos deverão clicar no ícone ‘Efetuar Pagamento’, e utilizar uma das formas disponíveis no PagTesouro (Pix, Cartão de Crédito ou Boleto/GRU).

Além da formação mínima exigida em cada área, é necessário atender aos demais requisitos listados no edital de abertura, como não ser ocupante de cargo com dedicação exclusiva, não ter atuado como professor substituto nos últimos dois anos ou participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio gerente.

Seleção – Será feita por meio de provas didática e de títulos, marcadas para 21 de fevereiro. As duas etapas são eliminatórias e classificatórias.

Demais informações sobre as provas estão dispostas no edital de abertura do processo seletivo simplificado.