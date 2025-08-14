IFMS lança projeto-piloto que garante internet grátis para 15 mil estudantes

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) irá realizar na próxima sexta-feira (15) a entrega simbólica de chips de celular com pacote de dados móveis gratuitos para alunos matriculados em cursos presenciais e a distância. A cerimônia será no auditório do campus de Campo Grande e marcou a primeira etapa do projeto-piloto, que beneficiará 15 mil estudantes em todo o estado.

A iniciativa é viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de R$ 1,7 milhão destinada pelo deputado federal Vander Loubet. O valor cobre a aquisição e distribuição dos chips, que terão contrato de dois anos de uso e serão entregues a alunos dos dez campi do IFMS.

A reitora do IFMS, Elaine Borges Cassiano, destacou o impacto social do projeto:

“É um passo concreto para remover barreiras históricas que excluem jovens do direito pleno à educação. Com essa parceria, garantimos que ninguém fique para trás por falta de acesso à internet.”

A pró-reitora de Ensino, Cláudia Santos Fernandes, explicou que a ação prioriza estudantes em maior vulnerabilidade social:

“Muitos enfrentam dificuldades para manter conexão estável, o que prejudica aulas, atividades e interações acadêmicas.”

O deputado Vander ressaltou que o custo do benefício é baixo frente ao retorno social:

“Dividindo o investimento por dois anos de uso, são apenas R$ 4,70 por mês por estudante. É um valor irrisório para garantir inclusão digital.”

Como funciona

Os chips serão fornecidos pela startup de telefonia digital Veek, que utiliza infraestrutura da TIM e da Vivo. O plano inclui ligações e SMS ilimitados, além de acesso à internet mediante a realização de “missões” — assistir vídeos ou ler conteúdos educativos do MEC. O tempo dedicado a essas atividades é convertido em minutos de navegação.

O projeto-piloto é parte de uma estratégia de inclusão digital e poderá servir de modelo para outros Institutos Federais do país.

Serviço