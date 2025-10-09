Imam avança na retirada de árvores condenadas em Dourados

O Instituto do Meio Ambiente (Imam) avança no trabalho de supressão de árvores condenadas e inicia, em novembro, o plantio de novas mudas em diversos pontos da cidade. As ações têm como objetivo garantir mais segurança à população e reduzir riscos de acidentes causados pela queda de galhos ou árvores comprometidas, especialmente em períodos de chuva e ventos fortes.

Na Rua Monte Alegre, uma das vias de maior tráfego da cidade, já foram suprimidas 95 árvores das espécies flamboyant, alfeneiro e sibipiruna.

De acordo com o diretor-presidente do Imam e secretário municipal de Planejamento, Fábio Luis da Silva, a meta é concluir a supressão de 440 árvores até dezembro. “É um trabalho que envolve diversos setores — desde a empresa contratada até a concessionária de energia e a coordenação do trânsito — sempre priorizando a segurança e o bem-estar da população”, explica.

“Quando identificamos árvores condenadas que já encostam na rede elétrica, o serviço é executado com todos os cuidados para evitar interrupções no fornecimento de energia”, completa.

O trabalho é conduzido pela empresa especializada Progaia Engenharia e Meio Ambiente Ltda, contratada pela administração municipal. Além da retirada segura, a empresa realiza a trituração dos resíduos vegetais, remoção de tocos e destinação adequada do material, seguindo as diretrizes do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU).

Próximas ruas atendidas

Nos próximos dias, as equipes atuarão também na Avenida Marcelino Pires, Avenida Joaquim Teixeira Alves e outras vias centrais. Ainda conforme o diretor-presidente do Imam, o município iniciará o plantio de cerca de 800 mudas de espécies nativas em novembro, período de maior incidência de chuvas, o que favorece o enraizamento e o crescimento saudável das plantas. “Planejamos cada etapa para garantir que Dourados continue sendo uma cidade verde, mas com segurança e sustentabilidade”, reforça Fábio Luis. (Com informações da Assecom)