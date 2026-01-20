Incêndio de grandes proporções em usina de Caarapó mobiliza Bombeiros

O incêndio de grandes proporções que atingiu, nesta terça-feira (20), a usina Raízen, localizada às margens da MS-156, em Caarapó – cidade localizada a 50 km de Dourados – foi controlado após uma força-tarefa entre os funcionários e o Corpo de Bombeiros. A informação é de que ninguém ficou ferido.

Uma equipe de emergência da usina já estava agindo com três caminhões-pipa, antes dos Bombeiros chegarem ao local. Quando os militares chegaram, o incêndio já estava sob controle. Eles iniciaram o trabalho de resfriar o local para garantir que nenhuma brasa voltasse a acender.

As informações são de que o fogo atingiu as torres de resfriamento da unidade.

Susto

O fogo assustou os trabalhadores e moradores da cidade, pela intensidade das chamas e pela densa coluna de fumaça visível de longe. As chamas se espalharam rapidamente pela área industrial.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o fogo se alastrando pela estrutura da unidade industrial, com labaredas altas e uma nuvem escura tomando o céu da região.

A usina fica em um área rural de Caarapó, e atua na produção de etanol, açúcar e bioenergia. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Confira o vídeo