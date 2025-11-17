Veículos de Comunicação
Dourados

VICENTINA

Incêndio destrói residência e idoso é salvo por vizinhos

Jhonatan Xavier

Perícia apura causa do incêndio, que provavelmente foi acidental / Foto: Jornal MS News/Reprodução
Perícia apura causa do incêndio, que provavelmente foi acidental / Foto: Jornal MS News/Reprodução

Um incêndio destruiu a casa e os pertences de um casal de idosos no município de Vicentina, há 50 km de Dourados, na manhã deste domingo (16). Equipes do Corpo de Bombeiros Militar Fátima do Sul e a Polícia Militar de Vicentina estiveram no local.

Segundo as informações policias, as equipes foram acionadas por volta das 7h20 da manhã para atender a ocorrência na casa de madeira, localizada na rua Jair Pinheiro Coutinho, em Vicentina. Ao chegar no local a casa estava tomada pelas chamas e foram utilizados aproximadamente 4 mil litros de água para conter o incêndio.

O senhor tem 81 anos e estava na varanda da frente da casa e foi retirado as pressas pelos vizinhos, enquanto a esposa, de 63 anos, estava na igreja.

Ainda conforme as informações, as investigação continuam para apurar a causa do incêndio, que provavelmente tenha sido acidental.

