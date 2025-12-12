Veículos de Comunicação
Início Dourados

Protesto

Indígenas desbloqueiam anel viário em Dourados

Kátia Kuratone

(Foto: Clara Medeiros/Dourados News)
(Foto: Clara Medeiros/Dourados News)

Os indígenas encerraram o bloqueio no Anel Viário de Dourados, entre a Avenida Guaicurus e a MS-156. O protesto foi iniciado na tarde de quinta (12) e às 7h desta sexta-feira (12) o bloqueio foi retomado. A liberação aconteceu na tarde, após a chuva.

Os manifestantes liberaram o trecho entre a Avenida Guaicurus e a Rodovia MS-156. Conforme o RCN67 havia informado anteriormente, o bloqueio acontece como forma de protesto contra a votação do Marco Temporal, que restringe a demarcação de terras indígenas apenas aos territórios ocupados por povos originários na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.

Reserva de Dourados

Dourados abriga a maior reserva indígena urbana do Brasil, com cerca de 20 mil residentes, população superior à registrada em 42 dos 79 municípios sul-mato-grossenses. O bloqueio ocorre em uma área cercada por ocupações surgidas justamente após 1988, conhecidas como retomadas, vizinhas à aldeia Bororó.

