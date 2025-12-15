Indígenas seguem com bloqueio em trecho da MS-162

Indígenas voltaram a bloquear parte da Rodovia MS-162, em Dourados, na região do Anel Viário, no trecho que liga a Avenida Guaicurus ao acesso a Itaporã. O protesto contra o Marco Temporal teve início por volta das 6h desta segunda-feira (15).

A Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) está no local para garantir a segurança e orientar motoristas para seguir rotas alternativas. No caso de veículos de passeio quem vem de Itaporã, o melhor é fazer o desvio pela Planacon e seguir em direção ao centro de Dourados, acessar a BR-163 ou continuar pela MS-156 no sentido Itaporã–Dourados.

Para veículos de carga a orientação é retornar à BR-163, que permite deslocamento sem restrições nos sentidos Ponta Porã, Paraná, Naviraí e outras regiões.