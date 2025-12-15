Indígenas seguem com bloqueio em trecho da MS-162

Indígenas voltaram a bloquear parte da Rodovia MS-162, em Dourados, na região do Anel Viário, no trecho que liga a Avenida Guaicurus ao acesso a Itaporã. O protesto contra o Marco Temporal teve início por volta das 6h desta segunda-feira (15).
A Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) está no local para garantir a segurança e orientar motoristas para seguir rotas alternativas. No caso de veículos de passeio quem vem de Itaporã, o melhor é fazer o desvio pela Planacon e seguir em direção ao centro de Dourados, acessar a BR-163 ou continuar pela MS-156 no sentido Itaporã–Dourados.
Para veículos de carga a orientação é retornar à BR-163, que permite deslocamento sem restrições nos sentidos Ponta Porã, Paraná, Naviraí e outras regiões.
Os protestos e bloqueios tiveram início na última quinta-feira (11), quando o Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou, a fase de sustentações das partes envolvidas em quatro processos que tratam do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Os manifestantes reivindicam demarcação de uma área de retomada, próximo ao Anel Viário, onde vivem cerca de 300 famílias do povo Guarani Kaiowá, e afirmam que só vão liberar totalmente a rodovia serem ouvidos por representantes do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Ministério Público Federal (MPF).
Ainda nesta segunda-feira (15) o STF retoma o julgamento das ações que questionam a lei que fixou o marco temporal como critério para a demarcação de áreas indígenas.