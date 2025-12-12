Indígenas voltam a bloquear MS-162 e motoristas buscam rotas alternativas

Indígenas de Dourados voltaram a bloquear trecho do Anel Viário de Dourados, entre a Avenida Guaicurus e a Rodovia MS-162, próximo à uma área de retomada de terra. O protesto que teve indício na tarde de ontem e se estendeu até o início da noite, foi reiniciado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12) e já gera acumulo de veículos.

Veículos de passeio estão retornando e pegando rotas alternativas. Forças policiais estão no local e orientam aos motoristas de veículos pesados, como caminhões e carretas, a retornar e seguir pela BR-163 até a Penitenciária Estadual de Dourados (PED), pegar o Anel Viário Norte, para acessar a Rodovia MS-156, uma vez que esse tipo de veículo é proibido de trafegar dentro do perímetro urbano.

Conforme o RCN67 havia informado anteriormente, o bloqueio acontece como forma de protesto contra a votação do Marco Temporal, que restringe a demarcação de terras indígenas apenas aos territórios ocupados por povos originários na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Alguns manifestantes da comunidade indígena de Dourados estão com cartazes contrários ao Marco Temporal.

Votação

O Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou nesta quinta-feira (11), a fase de sustentações das partes envolvidas em quatro processos que tratam do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Com o encerramento, a fase de votação dos ministros ficará para 2026, em uma data que ainda será definida.