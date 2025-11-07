Indústria criou mais de 1.250 vagas de emprego em setembro em MS

O setor industrial de Mato Grosso do Sul foi responsável pela geração de mais de 1.250 vagas de emprego em setembro, conforme levantamento do Observatório da Indústria da Fiems. Já no acumulado do ano são quase 13,5 mil postos formais de trabalho criados no Estado, o que representa 44% de todas as vagas abertas no estado no período.

Ainda de acordo com o levantamento, as atividades industriais que mais empregaram foram: construção de edifícios (+5.235), abate de bovinos (+1.895), abate de suínos (+896), fabricação de álcool (+803), obras de terraplanagem (+660), construção de rodovias (+574) e fabricação de celulose (+570).