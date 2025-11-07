Indústria criou mais de 1.250 vagas de emprego em setembro em MS

O setor industrial de Mato Grosso do Sul foi responsável pela geração de mais de 1.250 vagas de emprego em setembro, conforme levantamento do Observatório da Indústria da Fiems. Já no acumulado do ano são quase 13,5 mil postos formais de trabalho criados no Estado, o que representa 44% de todas as vagas abertas no estado no período.
Ainda de acordo com o levantamento, as atividades industriais que mais empregaram foram: construção de edifícios (+5.235), abate de bovinos (+1.895), abate de suínos (+896), fabricação de álcool (+803), obras de terraplanagem (+660), construção de rodovias (+574) e fabricação de celulose (+570).
“Com esse resultado, o setor industrial encerrou o mês de setembro com um contingente total próximo a 172 mil trabalhadores formais diretamente empregados, sendo 122,1 mil na indústria de transformação, ainda 36,7 mil na indústria da construção, 8,5 mil nos serviços industriais e 4,8 mil na indústria extrativa mineral”, detalhou Ezequiel Resende, economista-chefe da Fiems,.
Entre os municípios, os maiores saldos foram registrados em Campo Grande (+2.665), Inocência (+2.411), Nova Alvorada do Sul (+1.257), Ribas do Rio Pardo (+1.053), São Gabriel do Oeste (+1.035), Três Lagoas (+601), Dourados (+543) e Aparecida do Taboado (+514).