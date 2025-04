Inmet coloca Dourados em alerta de chuvas intensas na madrugada

Solidariedade

Campanha do Agasalho 2025 de Dourados começa nesta terça (8)

Acontece nesta terça-feira, dia 8, o lançamento oficial da Campanha do Agasalho 2025 “Cuidando com amor e aquecendo vidas”. A ação da Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) começa no Cras do Parque do Lago II, às 8h, onde serão atendidas famílias, que vivem em situação de vulnerabilidade e […]