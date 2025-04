Inmet coloca Dourados em alerta de 'perigo' para chuvas intensas

TRAGÉDIA

Corpo de caminhoneiro é encontrado em rio após acidente

O corpo de Fernando Antônio de Oliveira, de 53 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (16), no Rio Bonito, entre os municípios de Juti e Naviraí. Ele havia sofrido um acidente de trânsito na madrugada do mesmo dia. Segundo as informações policiais, a vítima, que era residente no estado do Rio de Janeiro, pilotava […]