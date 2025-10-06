Inmet emite alerta de chuvas intensas e declínio de temperatura para Dourados 

Dourados está sob um alerta de perigo potencial para chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é para hoje e válido até terça-feira (7) às 10h.

De acordo com alerta, o grau de severidade foi classificado como perigo potencial, com previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40-60 km/h. Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Outro alerta emitido pelo Inmet é de perigo de declínio de temperatura para terça-feira. Segundo a previsão o declínio será maior que 5ºC, o que pode causar risco à saúde.

Hoje, a máxima prevista pelo Inmet é de 38ºC. Na terça-feira, existe a possibilidade de chuvas isoladas no período da manhã, com a mínima marcando 17ºC e a máxima não passando dos 28ºC. O clima de instabilidade continua na quarta.