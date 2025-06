Inmet emite alerta de geada e declínio de temperatura para Dourados

ESPORTE

Acumulando vitórias Douradense disputa título no MMA

Equipe do Mato Grosso do Sul teve grande desempenho no Paranaguá Fight International (PFI), o maior evento de MMA do Sul do Brasil, e voltou para casa com quatro vitórias e uma derrota por decisão dividida. O douradense Renan Diniz foi destaque no evento realizado em Curitiba (PR), e venceu aos 50 segundos do primeiro […]