Inmet emite alerta de tempestade para Dourados e região

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou na manhã desta quarta-feira (5), um alerta de grau amarelo de perigo potencial de tempestade para a região sul de Mato Grosso do Sul, incluindo Dourados.

De acordo com as informações, o alerta entrou em vigor às 8h55 e segue até às 22h de hoje. Em Dourados pode chover até 50 mm durante todo o dia e os ventos intensos podem chegar de 40 a 60 km/h, com a possibilidade de queda de granizo.

A previsão é de céu encoberto por nuvens pela manhã, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a tarde e pancadas de chuvas isoladas a noite. A temperatura mínima fica em torno 21°C e a máxima de 36°C.

O alerta ainda apresenta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. A recomendação é de que em caso de rajadas de vento a população não se abrigue e nem estacione veículos debaixo de árvores e próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de urgência ou emergência, entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).