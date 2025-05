ENTREVISTA

Sucesso de público, Torremosfest retorna à Dourados

O Programa Microfone Abeto desta quinta-feira (29) recebeu Valternei Schutz, coordenador do evento Torresmofest, o maior festival gastronômico do Brasil, que está de volta a Dourados de 29 de maio a 1º de junho, no Centro de Convenções de Dourados, das 12h às 23h, com entrada gratuita. O Torremofest além da gastronomia, com ampla variedade […]