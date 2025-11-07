Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Previsão do Tempo

Inmet emite novo alerta de tempestade para Dourados com ventos de até 100 km

Kátia Kuratone

De acordo com o aviso, que iniciou na manhã desta sexta-feira (7) e segue até sábado (8) às 18h, há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a até 100 milímetros por dia. (Reprodução)
De acordo com o aviso, que iniciou na manhã desta sexta-feira (7) e segue até sábado (8) às 18h, há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a até 100 milímetros por dia. (Reprodução)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo para Dourados. De acordo com o aviso, que iniciou na manhã desta sexta-feira (7) e segue até sábado (8) às 18h, há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta também avisa para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O Inmet orienta que as pessoas evitem o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta. Em caso de ocorrência o contato da Defesa Civil é pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos