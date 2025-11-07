Inmet emite novo alerta de tempestade para Dourados com ventos de até 100 km

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo para Dourados. De acordo com o aviso, que iniciou na manhã desta sexta-feira (7) e segue até sábado (8) às 18h, há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta também avisa para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O Inmet orienta que as pessoas evitem o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta. Em caso de ocorrência o contato da Defesa Civil é pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.