Inscrição para participar do Desfile Cívico de Dourados termina hoje

Terminam hoje, as inscrições para as instituições interessadas em participar do Desfile Cívico Militar de 7 de Setembro, que é organizado pela Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O tradicional evento no calendário do município, terá como tema este ano “Independência para Cuidar com Amor e Trabalho”, reforçando os valores de cidadania, de respeito e amor à Pátria.

As inscrições para instituições interessadas em participar devem ser feitas até hoje, exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível aqui.

No ato da inscrição, cada entidade deverá encaminhar seu histórico institucional, que será lido durante a apresentação. Esse material não poderá ser alterado após o envio.

Segundo divulgado pela Prefeitura, a ordem de apresentação e o mapa com a organização do desfile serão apresentados em reunião agendada para o dia 27 de agosto. Cada instituição poderá participar com até dois veículos motorizados, exceto no caso das forças de segurança.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99971-2118 ou pelo e-mail [email protected].