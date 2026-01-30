Inscrições do concurso para médicos no HU-UFGD são prorrogadas até 5 de fevereiro

O concurso nacional da Rede Ebserh prorrogou as inscrições até 5 de fevereiro. Para o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), o certame oferece oportunidades em 60 especialidades médicas, consolidando-se como uma importante porta de entrada para a carreira pública na saúde.

Entre as especialidades previstas no certame para o HU-UFGD estão: Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral e diversas subespecialidades cirúrgicas, Clínica Médica, Coloproctologia, Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Intensiva (Adulto e Pediátrica), Pediatria e Psiquiatria, entre outras áreas estratégicas para o fortalecimento da assistência prestada à população.

O concurso público terá prazo de validade de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, conforme previsto em edital.

Além do HU-UFGD/Ebserh, outros hospitais universitários federais administrados pela estatal também participam do certame, com a previsão de mais de 150 vagas distribuídas em 96 especialidades médicas em todo o país. O edital normativo está disponível para consulta no site da Ebserh e no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso.

Inscrições, provas e salários

As inscrições para o concurso público da Ebserh seguem abertas até às 23h59 do dia 5 de ferereiro e devem ser feitas, exclusivamente, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 180, com pagamento permitido até 6 de fevereiro.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 29 de março e serão aplicadas simultaneamente em 42 municípios brasileiros, incluindo todas as capitais do país. A avaliação terá 60 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos.

Os salários iniciais variam conforme a carga horária: R$ 11.464,35 para jornada de 24 horas semanais e R$ 19.107,31 para 40 horas semanais. Os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Política de Cotas Ampliada

O edital com reserva de vagas para pessoas pretas e pardas (25%), pessoas com deficiência (10%), indígenas (3%) e quilombolas (2%) – esta última, uma novidade. Em relação ao último concurso, haverá um incremento de 5% na cota para pessoas pretas e pardas. Além disso, a nova ordem de convocação priorizará as pessoas com deficiência.

(Com informações da Assessoria)