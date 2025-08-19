Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ENTREVISTA

Inscrições do vestibular para a Faculdade d Medicina de Dourados terminam amanhã

Jhonatan Xavier

Vestibular acontece no sábado, 23/08 e as aulas começam em setembro / Foto: Rádio Massa FM Dourados
Vestibular acontece no sábado, 23/08 e as aulas começam em setembro / Foto: Rádio Massa FM Dourados

O Vitrine de Negócios recebeu o professor Fábio Aparecido Junior, diretor da Faculdade Anhanguera e da Faculdade de Medicina de Dourados, para falar do primeiro vestibular da Faculdade de Medicina de Dourados, que acontece no próximo final de semana. A faculdade segue o modelo do Grupo Anhanguera/Uniderp que há mais de 20 anos promove cursos de graduação com qualidade no Estado.

A inscrição para o vestibular segue abertas até o dia 20 de agosto, com prova no dia sábado, dia 23 de agosto, no formato on-line, em uma plataforma específica para vestibulares de medicina. O início da aulas é previsto para o dia 8 de setembro.

Esse é o primeiro curso de medicina privado de Dourados. Inscrições e mais informações na plataforma fmd.med.br.

Confira a entrevista na íntegra

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos