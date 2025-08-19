Inscrições do vestibular para a Faculdade d Medicina de Dourados terminam amanhã

O Vitrine de Negócios recebeu o professor Fábio Aparecido Junior, diretor da Faculdade Anhanguera e da Faculdade de Medicina de Dourados, para falar do primeiro vestibular da Faculdade de Medicina de Dourados, que acontece no próximo final de semana. A faculdade segue o modelo do Grupo Anhanguera/Uniderp que há mais de 20 anos promove cursos de graduação com qualidade no Estado.

A inscrição para o vestibular segue abertas até o dia 20 de agosto, com prova no dia sábado, dia 23 de agosto, no formato on-line, em uma plataforma específica para vestibulares de medicina. O início da aulas é previsto para o dia 8 de setembro.

Esse é o primeiro curso de medicina privado de Dourados. Inscrições e mais informações na plataforma fmd.med.br.

Confira a entrevista na íntegra