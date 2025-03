Inscrições para aulas de violão no Parque dos Ipês seguem abertas

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc), segue com inscrições para aulas gratuitas de violão no Parque dos Ipês, na Vila Tonani, em Dourados. As inscrições seguem até o dia 25 de abril ou até o preenchimento das vagas disponíveis.

De acordo com as informações da prefeitura, as aulas acontecem uma vez por semana, com duas opções de horários, às segundas-feiras, das 9h30 às 10h30, e às quartas-feiras, das 14h30 às 15h30. O projeto é aberto a toda a comunidade, sendo necessário que os interessados tenham idade mínima de 12 anos e possuam o próprio instrumento.

Interessados podem entrar em contato pelo telefone 2222-1550 ou comparecer pessoalmente à sede da Secretaria de Cultura, no Teatro Municipal de Dourados, no Parque dos Ipês, das 8h às 13h, com documentos pessoas para efetuar a matrícula.