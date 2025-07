Inscrições para bolsas de extensão estão abertas até 13 de julho

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC), prorrogou até o dia 13 de julho, o prazo para inscrições no processo seletivo do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX – DADES), especificamente para o projeto Cursinho UEMS.

Serão ofertadas até 55 bolsas de extensão, no valor de R$ 700 mensais, com vigência entre 25 de agosto de 2025 e 25 de agosto de 2026. A distribuição será da seguinte forma: 30 bolsas para o Cursinho UEMS, 16 para o projeto UEMS Pra Você, e 6 para o UEMS Acolhe.

O processo seletivo, de natureza simplificada, é voltado a estudantes de graduação interessados em atuar em projetos de extensão vinculados à Divisão de Acolhimento e Desenvolvimento Social (DADES/PROEC). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário online: https://forms.gle/2RaMFuNAA9F9F52Z7

Um dos principais diferenciais do edital é que não é necessário apresentar projeto nem orientador. O processo seletivo é baseado na análise do perfil acadêmico do candidato. Os bolsistas selecionados serão supervisionados pelos coordenadores dos projetos institucionais já em andamento.

Mais detalhes sobre o edital podem ser consultados em: https://www.uems.br/Editais/detalhes/Edital-n-029-2025

Para dúvidas, a Divisão de Acolhimento e Desenvolvimento Social (DADES) está disponível pelo telefone (67) 3901-1888 ou pelo e-mail [email protected]

*Com informações da assessoria