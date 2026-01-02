Inscrições para concurso de professores da UFGD seguem até fevereiro

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) segue com inscrições abertas para concurso público destinado à contratação de professores. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet até o dia 19 de fevereiro.

O certame contempla oportunidades em diferentes áreas, entre elas Administração, Agronomia, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão Ambiental, História, Letras, Engenharia de Alimentos, Pedagogia, Medicina, entre outras especialidades previstas em edital.

A taxa de participação é de R$ 200, podendo ser quitada até o último dia de inscrição, em qualquer agência bancária dentro do horário comercial. O prazo para solicitar isenção do pagamento foi encerrado em dezembro de 2025.

Os aprovados terão remuneração inicial que varia de R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85, conforme a titulação exigida e o regime de trabalho. Além do salário-base, os servidores receberão auxílio-alimentação de R$ 587,50 para carga horária de 20 horas semanais e R$ 1.175,00 para jornada de 40 horas.

O processo seletivo será composto por prova escrita e prova didática, ambas com caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos, de caráter apenas classificatório. O edital que convoca para o sorteio dos pontos e para a prova escrita será publicado no dia 26 de março. O sorteio ocorre em 28 de março, e a prova escrita está prevista para 29 de março.

O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial da UFGD.