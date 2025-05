Aberto credenciamento para comerciantes na 46ª Festa Junina de Dourados

Está aberto o credenciamento para comerciantes interessados em participar da 46ª Festa Junina de Dourados, que acontecerá entre os dias 13 e 15 de junho, no Centro de Convenções Antônio Tonani, no Parque Alvorada, com shows musicais, comidas típicas, muita segurança e comodidade para as famílias.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, estão disponíveis 109 vagas, distribuídas entre quatro categorias: ambulantes, artesanato, food trucks e barracas. O evento promete movimentar a economia local e valorizar a cultura regional, com foco na comercialização de comidas típicas e bebidas, dentro das normas de segurança e higiene.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, até o dia 23 de maio, das 8h às 12h, na sede da Secretaria de Cultura, no Parque dos Ipês. Os interessados devem apresentar a documentação exigida no edital – disponível no Diário Oficial do Município, edição suplementar nº 6.375, de 12 de maio de 2025. A seleção será realizada no dia 5 de junho, com base em critérios da entidade responsável pela gestão do espaço. Os selecionados deverão apresentar comprovante de pagamento e assinar o termo de compromisso até o dia 11 de junho.

Neste ano, o evento contará com os artistas Julia e Rafaela, Alex e Ivan e Breno Reis e Marco Viola. Ainda nesta semana, a Prefeitura de Dourados divulgará o credenciamento, através do Diário Oficial, para seleção dos artistas locais, que serão anunciados até a primeira semana de junho. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (67) 2222-1550.