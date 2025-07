Inscrições para o Prouni terminam nesta sexta-feira

Quem ainda não se inscreveu no processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do segundo semestre tem até 23h59 desta sexta-feira, dia 04 de julho, para concluir a etapa. As inscrições devem ser feitas pelo portal Acesso Único (acessounico.mec.gov.br/prouni), utilizando o login gov.br com CPF e senha.

O que é Prouni? É uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50% de desconto na mensalidade) em instituições de ensino particulares.

Quem pode participar? Para se inscrever, era preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 ou 2024, com média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. Também há critérios de renda. (Confira os detalhes mais abaixo.)

Para o segundo semestre serão oferecidas mais de 211 mil bolsas, sendo mais de 118 mil integrais (sem custo) e mais de 93 mil parciais (metade da mensalidade). As bolsas são para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil.

Os candidatos também podem consultar a distribuição das bolsas ofertadas no sistema do programa.