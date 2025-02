OPORTUNIDADE

UFGD e UEMS promovem I Workshop de Empreendedorismo e Inovação

As universidades UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) realizam, nos dias 25 e 26 de março, o I Workshop de Empreendedorismo e Inovação. O evento ocorrerá no auditório central da UFGD e visa fomentar a cultura empreendedora e inovadora na região. As inscrições podem ser feitas […]