INSS começa a pagar descontos indevidos na quinta-feira

As vítimas dos descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber os valores de volta a partir da quinta-feira (24). O pagamento é realizado para aposentados e pensionistas que firmaram acordo por meio do aplicativo Meu INSS, disponível na web e no celular.

Segundo as informações, apenas no Mato Grosso do Sul, 8.397 beneficiários já aderiram à proposta de ressarcimento oferecida pelo Governo Federal, o número representa 29,1% dos 28.854 aptos a receber. Os pagamentos ocorrerão de forma integral e corrigidos pelo IPCA, diretamente na conta onde o benefício é depositado.

Quem aderir ao acordo ainda nesta segunda-feira (21), poderá receber já no primeiro lote. Não é necessário apresentar documentos, nem acionar a Justiça, pois o processo é feito administrativamente.

Para aderir ao acordo pelo aplicativo Meu INSS o usuário deve acessar o aplicativo ou site do Meu INSS com seu CPF e senha; clicar em “Consultar Pedidos” e “Cumprir Exigência” (se houver mais de um pedido, repita o processo em todos); Role até o último comentário, leia com atenção; No campo “Aceito receber”, selecione “Sim”; Clique em “Enviar” e aguarde o pagamento.

A adesão também pode ser feita em agências dos Correios, enquanto a Central 135 está disponível apenas para consultas e contestações (não para adesão).