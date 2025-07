Instalação de iluminação de LED começa no BNH 4º Plano em Dourados

Começou nesta semana, a instalação de luminárias de LED na região do bairro BNH 4º Plano em Dourados. A ação no BNH 4º Plano, segundo a Prefeitura de Dourados, faz parte de um cronograma iniciado em maio que já passou pelos bairros Jardim Flórida I e II, região universitária (Unigran, Anhanguera e Faculdade de Direito da UFGD), Vila Popular, Avenida Guaicurus (acesso ao aeroporto), Praça do Zé Tabela e Ciclovia da Coronel Ponciano. Em todos esses locais, a população já desfruta de uma iluminação pública moderna, toda com LED, que deixam as vias muito mais seguras.

Com um aditivo firmado junto à empresa SPE Iluminação Dourados, estão previstas a implantação de 3,5 mil luminárias de LED nas próximas semanas. Segundo Ângelo Gomes, cerca de 2,5 mil já foram instaladas e estão em funcionamento. As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos avaliam as localidades de maior fluxo de pessoas no período noturno para instalar o novo sistema de iluminação pública, seja substituindo as lâmpadas de mercúrio por LEDs ou instalando modernas luminárias.

As equipes de eletricistas atuam de segunda a sábado. À noite, identificam pontos com problemas e, durante o dia, realizam a manutenção. Em muitos casos, os serviços envolvem mais do que a simples troca de lâmpadas queimadas. Fiações cortadas, especialmente em postes com infraestrutura compartilhada com operadoras de internet e telecomunicações, são causas recorrentes dos apagões.

As próximas etapas da substituição de lâmpadas estão previstas para vias centrais e comerciais, como as ruas Benjamin Constant, João Vicente Ferreira, Dos Missionários, Melvin Jones, Joaquim Alves Taveira, Quintino Bocaiúva e Firmino Vieira de Mattos, além de outros trechos nos bairros.

O objetivo da gestão municipal é substituir 100% das lâmpadas antigas (amarelas) por tecnologia LED até o final do mandato. “Nosso objetivo é garantir mais segurança, economia e eficiência para a população”, afirmou o prefeito Marçal Filho.

*Com informações da Assecom