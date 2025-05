‘Invasão Massa FM’ começa em Dourados com a campanha ‘Casa dos Sonhos 2025’

A “Invasão Massa” chegou a Dourados nesta segunda-feira (12), trazendo para as principais ruas do centro da cidade a energia positiva e toda a vibração da equipe do Grupo RCN. “A Massa FM está há três meses em Dourados e já sentimos, neste curto tempo, a força do rádio, tanto na audiência, com o carinho que recebemos dos ouvintes todos os dias, quanto para movimentar negócios e parceiros. Dourados superou as nossas expectativas, no curto espaço de tempo, e queremos criar uma conexão maior ainda com a nossa cidade, agora com o projeto ‘Casa dos Sonhos’ 2025”, ressalta o gerente geral da Massa FM Dourados, Ginez César.

A equipe do Grupo RCN está literalmente andando pelo comércio central de Dourados com o objetivo de fortalecer ainda mais o relacionamento com os ouvintes da Massa FM em Dourados, além de apresentar a nova programação da rádio e impulsionar a participação das empresas na promoção “Casa dos Sonhos 2025”.

A campanha “Casa dos Sonhos 2025” sorteará três residências completas para ouvintes da Massa FM em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Cada imóvel contará com 60 m², mobiliado com móveis e eletrodomésticos, equipado com energia solar, internet e sistema de segurança. Além disso, o vencedor levará um vale-compras de um ano. Ao todo, a campanha distribuirá mais de R$ 1,5 milhão em prêmios.

Grupo RCN

O Grupo RCN é um dos principais conglomerados de comunicação de Mato Grosso do Sul. Surgiu a partir da fundação do Jornal do Povo, 1949, em Três Lagoas, extremo leste do estado. Desde então, o grupo ampliou sua presença em diversas plataformas.

Hoje, atua com 13 veículos de comunicação, presentes nas principais praças de Mato Grosso do Sul, e mostra sua força em rádio, televisão, impresso, mídia digital, indoor e outdoor, sempre com foco em jornalismo de qualidade, entretenimento e projetos que aproximam empresas e comunidade.