Investigação de violência doméstica tem apreensão de armas e munições

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), com apoio da Delegacia de Sidrolândia, cumpriu, nesta terça-feira (30), mandados de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário em endereços localizados no centro e na zona rural do município de Sidrolândia. A medida judicial foi deferida no contexto de investigação que apura a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo as informações policiais, as diligências foram realizadas por uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª DEAM e uma equipe da Delegacia de Sidrolândia, que atuaram de forma integrada para o cumprimento da ordem judicial. Durante as buscas, em uma propriedade rural, foram localizadas e apreendidas três armas de fogo, sendo um revólver calibre .38, uma carabina calibre .38 e um rifle calibre .22, além de grande quantidade de munições de diferentes calibres, carregadores, luneta e outros acessórios relacionados a armamento.

Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais cabíveis, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos e adotar as medidas necessárias para a proteção da vítima e a prevenção de situações de maior risco.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e familiar, atuando de forma técnica, integrada e preventiva para garantir a segurança das vítimas e o cumprimento das decisões judiciais.