Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

SIDROLÂNDIA

Investigação de violência doméstica tem apreensão de armas e munições

Jhonatan Xavier

Material apreendido foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais cabíveis / Foto: PCMS/Reprodução
Material apreendido foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais cabíveis / Foto: PCMS/Reprodução

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), com apoio da Delegacia de Sidrolândia, cumpriu, nesta terça-feira (30), mandados de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário em endereços localizados no centro e na zona rural do município de Sidrolândia. A medida judicial foi deferida no contexto de investigação que apura a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo as informações policiais, as diligências foram realizadas por uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª DEAM e uma equipe da Delegacia de Sidrolândia, que atuaram de forma integrada para o cumprimento da ordem judicial. Durante as buscas, em uma propriedade rural, foram localizadas e apreendidas três armas de fogo, sendo um revólver calibre .38, uma carabina calibre .38 e um rifle calibre .22, além de grande quantidade de munições de diferentes calibres, carregadores, luneta e outros acessórios relacionados a armamento.

Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais cabíveis, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos e adotar as medidas necessárias para a proteção da vítima e a prevenção de situações de maior risco.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e familiar, atuando de forma técnica, integrada e preventiva para garantir a segurança das vítimas e o cumprimento das decisões judiciais.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos