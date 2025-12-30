IPTU 2026 passa a ser 100% digital em Dourados

A Prefeitura deixará de emitir e enviar os carnês impressos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a partir de 2026, adotando definitivamente o modelo digital para lançamento e pagamento do tributo. A medida vai gerar economia estimada em cerca de R$ 1 milhão apenas com impressão e envio pelos Correios.

A secretária municipal de Fazenda, Suelen Nunes Venâncio, afirma que somente nos últimos quatro anos foram gastos aproximadamente R$ 4 milhões com impressão e postagem dos carnês. “São recursos do contribuinte que podem ser direcionados para áreas essenciais, como saúde e educação”, destaca.

Segundo as informações da prefeitura, em 2025, a Secretaria de Fazenda constatou que cerca de 60% dos contribuintes já optaram pelo pagamento via PIX diretamente pelo site da Prefeitura, sem utilizar o carnê físico. Outros 10% dos carnês enviados foram devolvidos pelos Correios por problemas de endereço ou entrega. Com o novo formato, o IPTU 2026 estará disponível de forma totalmente digital. O contribuinte poderá acessar o boleto pelo computador, celular, tablet ou qualquer dispositivo com acesso à internet, efetuando o pagamento via PIX, linha digitável ou código de barras.

A Secretaria Municipal de Fazenda está estruturando uma rede integrada de pontos de apoio para atender quem não tem familiaridade ou acesso aos meios digitais. A partir da semana que vem, escolas municipais, Centros de Educação Infantil, Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), Centro Administrativo Municipal, Central de Atendimento ao Cidadão, PoupaTempo e outros locais estratégicos irão imprimir os boletos do IPTU.