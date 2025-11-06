Veículos de Comunicação
Dourados

NOVO SISTEMA

IPTU Virtual promete economia de R$ 4 milhões com fim da impressão de carnês

Jhonatan Xavier

Economia com fim de impressão de carnês deve chegar a R$ 4 milhões / Foto: Jhonatan Xavier/Massa FM Dourados
Economia com fim de impressão de carnês deve chegar a R$ 4 milhões / Foto: Jhonatan Xavier/Massa FM Dourados

A Prefeitura de Dourados anunciou nesta quinta-feira (6), em coletiva de imprensa realizada na Central do Cidadão, o lançamento do IPTU Virtual, que passa a valer a partir de janeiro de 2026. A medida faz parte do processo de modernização da gestão municipal e visa reduzir custos, evitar desperdícios e tornar o pagamento do imposto mais prático para a população.

De acordo com a secretária municipal de Fazenda, Suelen Nunes Venâncio, a principal motivação da mudança é a economia aos cofres públicos. “Nos últimos quatro anos, o município gastou quase R$ 4 milhões com impressão e envio dos carnês do IPTU pelos Correios. Além disso, 60% dos contribuintes já realizam o pagamento via PIX, sem utilizar o boleto físico”, explicou. Segundo ela, outros 10% dos carnês acabam retornando por problemas de entrega, reforçando a ineficiência do modelo atual.

Novo sistema passa a valer a partir de janeiro / Foto: Jhonatan Xavier/Massa FM Dourados

A secretária destaca ainda que o sistema digital permitirá uma melhor aplicação dos recursos públicos. “Com essa economia, poderemos investir em políticas públicas e melhorias nos serviços à população. Nossa missão é fazer uma gestão eficiente e sustentável, como determina o prefeito Marçal”, afirma.

A partir de janeiro, os contribuintes poderão acessar o imposto por dois canais, o site oficial da Prefeitura ou a nova assistente virtual “Doura”, que funcionará por meio de inteligência artificial. A tecnologia permitirá a emissão das guias de pagamento de forma automatizada, semelhante a serviços já oferecidos por empresas de energia e telefonia. “O IPTU estará literalmente na palma da mão do cidadão”, disse Suelen.

Segundo o gerente do Cadastro Imobiliário, Jaime Ribeiro, a Prefeitura elaborou um plano de atendimento descentralizado, que será divulgado no início de janeiro. Haverá pontos de apoio em diferentes regiões da cidade e também nos distritos, onde equipes da Secretaria de Fazenda auxiliarão os contribuintes com dúvidas ou dificuldades no uso da plataforma. “Nosso objetivo é manter um atendimento humanizado, mesmo com a digitalização”, explica.

O superintendente da Administração Tributária, Lucas Dias, reforça que a mudança também trará mais segurança contra fraudes e boletos falsos. O sistema digital utilizará login e senha, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). “Apesar de ser uma inovação que pode gerar receio inicial, o IPTU Virtual é mais seguro e foi cuidadosamente planejado para garantir autenticidade nas transações”, afirma.

Com o lançamento, Dourados se torna uma das primeiras cidades de Mato Grosso do Sul a implantar um sistema de IPTU 100% digital. A expectativa da Prefeitura é que, nos próximos anos, outros tributos municipais, como a taxa de coleta de lixo, também passem a ser integrados à nova plataforma.

