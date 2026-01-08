Veículos de Comunicação
Início Dourados

ECONOMIA

IPVA 2026 com 15% de desconto pode ser pago até hoje em MS

Kátia Kuratone

Os proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul têm até hoje (8) para aproveitar o desconto de 15% no pagamento à vista do IPVA 2026. (Foto: Saul Schramm)
Os proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul que optarem pelo pagamento à vista do IPVA 2026 têm até hoje (8) para aproveitar o desconto de 15%. A cota única venceria originalmente na segunda-feira (5), mas segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, o prazo foi ampliado por três dias para evitar prejuízos a quem não conseguiu gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAEMS) dentro do período inicial.

Já para quem não optar pelo pagamento integral com desconto pode escolher o parcelamento do imposto em até cinco prestações mensais e iguais, sem abatimento no valor total. O valor mínimo das parcelas segue fixado em R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para os demais tipos de veículos.

Para aqueles que optarem pelo parcelamento, o IPVA poderá ser dividido em até cinco parcelas, com os seguintes vencimentos:

• 1ª parcela: 30 de janeiro
• 2ª parcela: 27 de fevereiro
• 3ª parcela: 31 de março
• 4ª parcela: 30 de abril
• 5ª parcela: 29 de maio

Emissão de boletos e formas de pagamento

Os boletos do IPVA 2026 podem ser emitidos de forma digital no portal da Sefaz, onde o contribuinte pode consultar valores e efetuar o pagamento. O imposto pode ser quitado em instituições financeiras credenciadas por meio do DAEMS (código 19) ou ainda pela Guia Única de Arrecadação do Detran-MS, quando disponibilizada pelo órgão.

O atraso no pagamento implica cobrança de juros e multa, conforme estabelece a Lei nº 1.810/1997. Além disso, nenhum veículo poderá ser licenciado, transferido ou registrado sem a comprovação de quitação do imposto ou apresentação de isenção ou imunidade tributária. Mais informações e acesso aos serviços do IPVA estão disponíveis no site da Secretaria de Estado de Fazenda: https://www.sefaz.ms.gov.br/ipva

(Com informações da assessoria)

