Irmãos mataram morador de Dourados e incendiaram corpo e veículo

Policiais civis de Rio Brilhante solucionaram o caso corpo de um homem encontrado carbonizado dentro de um veículo com placas de Dourados, na madrugada de segunda-feira (06). A vítima, identificada como Reagan, de 39 anos, era morador da Reserva Indígena de Dourados

Segundo as informações policiais, o crime foi cometido por dois irmãos, Alice, de 29 anos, moradora de Rio Brilhante, e Dalto, de 31, residente em Dourados. Eles foram autuados em flagrante por homicídio qualificado e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

As investigações pontam que Reagan conheceu os irmãos no domingo (05). Eles estavam ingerindo bebida alcoólica e em determinado momento, iniciaram uma discussão, que culminou no assassinato da vítima.