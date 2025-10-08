Irmãos mataram morador de Dourados e incendiaram corpo e veículo

Policiais civis de Rio Brilhante solucionaram o caso corpo de um homem encontrado carbonizado dentro de um veículo com placas de Dourados, na madrugada de segunda-feira (06). A vítima, identificada como Reagan, de 39 anos, era morador da Reserva Indígena de Dourados
Segundo as informações policiais, o crime foi cometido por dois irmãos, Alice, de 29 anos, moradora de Rio Brilhante, e Dalto, de 31, residente em Dourados. Eles foram autuados em flagrante por homicídio qualificado e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.
As investigações pontam que Reagan conheceu os irmãos no domingo (05). Eles estavam ingerindo bebida alcoólica e em determinado momento, iniciaram uma discussão, que culminou no assassinato da vítima.
Os irmãos colocaram o corpo dentro do carro de Reagan e atearam fogo, na tentativa de eliminar os vestígios do crime. Durante a madrugada, os irmãos foram flagrados pela Polícia Militar tentando furtar uma motocicleta na área central da cidade, ação que, conforme apurado, seria uma tentativa de fuga. Ambos estavam com manchas de sangue nas roupas, e o material foi recolhido para exame pericial. Ambos permanecem presos e à disposição da justiça.
Conforme noticiado anteriormente pelo RCN67, a família de Regon havia registrado o desaparecimento e reconheceu tanto o carro quanto alguns pertences pessoais localizados na cena do crime. A Polícia trabalha agora na conclusão do inquérito.
O veículo foi encontrado em uma rua que dá acesso à Rodovia BR-163, próximo a rede de tratamento de esgoto, fundos do bairro Vila Fátima. Algumas pessoas que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros que, após conter as chamas, localizaram o corpo no interior do veículo.