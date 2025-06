Irmãs agridem homem e a família dele com taco de beisebol em Nova Andradina

Duas irmãs, de 34 e 36 anos, são acusadas de agredir um homem, de 30 anos, a irmã dele, menor de idade, e a genitora, de 51 anos, com um taco de beisebol, em Nova Andradina, no domingo (1º). Conforme divulgou a reportagem do Jornal da Nova, tudo começou quando o pai das irmãs, recebeu mensagens de tom ameaçador do ex-genro. As filhas, tomadas pelo nervosismo, decidiram ir até a casa do suposto autor das ameaças para tirar satisfações.

Ainda de acordo com o Jornal da Nova, no local, a mulher, de 36 anos, e ex do rapaz, de 30 anos, teria o empurrado para o quintal, onde ele reagiu com uma garrafada na cabeça da agressora. A irmã dela, então, teria desferido uma paulada na cabeça do homem, que caiu dentro de uma piscina.

A Polícia Militar foi acionada e os envolvidos foram encaminhados ao Hospital Regional para atendimento médico e realização de exame de corpo de delito. No hospital, constatou-se que uma das vítimas apresentava um corte de cerca de 10 centímetros na cabeça, enquanto o homem ferido precisou passar por tomografia devido à gravidade do golpe e estaria na UTI (Unidade Terapia Intensiva). Outra mulher relatava dores nas costas, suspeitando de ter sido atingida durante a confusão.

Após os atendimentos médicos, duas das envolvidas foram liberadas e conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. A polícia também apreendeu um porrete (taco de beisebol) supostamente utilizado nas agressões.

O caso será investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) por envolver violência doméstica, uma vez que a mulher, de 36 anos, tinha medida protetiva contra o ex e ele não poderia entrar em contato com ela, ou familiares.

Até o momento, conforme apurou a reportagem, o caso foi registrado como invasão de domicílio, lesão corporal dolosa e no âmbito da violência doméstica.