Ivinhema goleia o Águia Negra e avança para final do Estadual

Neste domingo (23), pela rodada de volta da semifinal, o Ivinhema recebeu o Águia Negra e, com um gol de Eliezer no primeiro tempo e três gols do zagueiro Michel no segundo tempo, goleou por 4 a 1.

Com a vitória, o Ivinhema decide o título contra o Operário, que, neste sábado (22), eliminou a Portuguesa/FC Pantanal com vitória por 2 a 1. O jogo de ida da fase final acontece no domingo (30), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande e a volta, dia 6 de abril, no Estádio Saraivão. A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulga, nesta segunda-feira, a tabela detalhada. Finalistas, Azulão e Galo representam o Estado na Copa do Brasil 2026, garantindo cota pela primeira fase de aproximadamente R$ 830 mil.

Gols

O torcedor do Ivinhema lotou as arquibancadas do Estádio Saraivão e não demorou para explodir. Logo aos dois minutos, o Azulão aumentou a vantagem que já tinha, em uma saída errada do sistema defensivo do Águia Negra. Depois da bola recuperada no meio, Thiaguinho recebeu na esquerda e bateu cruzado por baixo. Bruno Henrique defendeu parcialmente e a sobra ficou com Eliezer que mandou para rede e abriu o placar.

O time de Rio Brilhante não desanimou e foi buscar o empate. Aos 12 minutos, depois de cobrança de escanteio pela direita de Jô, a zaga do Ivinhema não conseguiu afastar e, na disputa na àrea, Dezin derrubou Caldeira. Pênalti que Jô cobrou com segurança para igualar em 1 a 1, placar que seguiu até o fim do primeiro tempo.

Na etapa final, quem brilhou foi o zagueiro Michel. Aos quatro minutos, Wendel cobrou escanteio pela direita e a zaga do Águia cortou, voltando a bola para o próprio camisa 7 que mandou de novo para área, agora por baixo. Bruno Henrique falhou na tentativa de cortar e Michel ficou livre para empurrar para o fundo do gol e fazer 2 a 1. Aos 23, Wendel cobrou falta na área e a bola passou por todo mundo e chegou em Michel para desviar e aumentar a vantagem para 3 a 1.

Iluminado, Michel foi mais uma vez para área adversária aos 38 minutos e marcou seu terceiro gol, transformando a vitória em goleada. Gean Carlo cobrou escanteio pela direita e o zagueiro subiu sozinho para desviar e fechar o jogo para o Ivinhema por 4 a 1.