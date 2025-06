Jardim das Primaveras recebe obra de asfalto e drenagem

Iniciada há 16 dias, a obra de asfalto e drenagem no Jardim das Primaveras está avançando e já está em fase de aplicação da massa asfáltica em um dos trechos e de construção de galeria pluvial em outro, segundo informações da Prefeitura de Dourados.

Com investimento de R$ 579,7 mil, a obra está sendo executada pela empresa Planacom Construtora LTDA, com recursos da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e contrapartida da Prefeitura. Serão 3.605,60 metros quadrados de pavimentação, além da construção de seis bocas-de-lobo e dois poços-de-visita. O serviço contempla as ruas Alfio Senatore e Maria de Moraes Valente, nas proximidades do Hospital Universitário (HU).

“A gente esperava por isso há muito tempo. Investi no imóvel e agora ele vai ser valorizado. Não era fácil lidar com o barro nas chuvas. Agora vai ficar muito bom”, disse o morador do bairro há 15 anos, Caio César.

Um dos primeiros moradores da região, João Cáceres vive no ponto mais baixo da rua Alfio Senatore, onde a água da chuva costumava se acumular. Com a implantação de um poço de visita no local, o problema será resolvido. “Quando chovia forte, a água entrava no terreno dos vizinhos e ficava parada por dias. Agora isso vai acabar”, afirmou.

O prefeito Marçal Filho destacou a ampliação das frentes de pavimentação em Dourados. Segundo ele, novos investimentos estão sendo buscados junto ao Governo Federal e à bancada federal de Mato Grosso do Sul, para levar asfalto em alguns bairros que ainda não possuem. Também está sendo buscado parceria para recuperar a malha asfáltica da cidade, que é antiga e não suporta mais tapa-buraco.

*Com informações da Assecom