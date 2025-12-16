JBS tem mais de 260 vagas de emprego abertas para Dourados e Nova Andradina

A JBS está com 263 vagas de emprego abertas em Dourados e Nova Andradina (MS). As oportunidades são para diversos cargos e contemplam o programa Evoluir, de jovens aprendizes.

Em Dourados, na unidade da Seara, há 220 vagas abertas para operadores de produção. O cargo não exige experiência prévia. Os profissionais que desejam se candidatar devem ir presencialmente até a unidade, localizada no km 6 da BR-163. As entrevistas são realizadas às segundas, terças e quartas-feiras, a partir das 7 horas.

Já na unidade Friboi de Nova Andradina são 43 vagas de emprego, sendo 19 para operadores de produção e 11 para o programa Evoluir, de jovens aprendizes, que contempla profissionais com idade entre 18 e 23 anos. Também há 5 vagas para refilador e 5 para desossador, ambas as posições necessitam de experiência, além de 3 para operador de máquinas.

Os candidatos podem enviar o currículo para [email protected] ou para o WhatsApp (67) 98178-0413.

Para participar do processo seletivo, em todas as vagas, é necessário ter idade mínima de 18 anos. As oportunidades são oferecidas por meio do regime de contratação CLT, incluindo todos os benefícios previstos pela categoria. Profissionais interessados em fazer parte do banco de talentos da JBS, em todo o Brasil, também podem se cadastrar pelo site: www.jbs.com.br/carreiras. (Com informações da Assessoria)